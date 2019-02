Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebin erwischt

Hildburghausen (ots)

Eine 58-Jährige entwendete Dienstagnachmittag Kosmetikartikel im Wert von knapp zwei Euro aus der Außenauslage eines Drogeriemarktes am Johann-Sebastian-Bach-Platz in Hildburghausen und fuhr anschließend mit ihrem PKW davon. Polizisten stellten das Fahrzeug in der Coburger Straße fest und kontrollierten die Fahrerin. Sie gab den Diebstahl zu und erhielt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell