Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tank aufgebohrt und Diesel geklaut

Zella-Mehlis (ots)

Zwischen dem 21.01.2019 und dem 18.02.2019 bohrten Unbekannte den Tank eines Hondas auf, der auf einem Firmenparkplatz in der Gewerbestraße in Zella-Mehlis geparkt war. Die Täter entwendeten daraus ca. 60 Liter Diesel und verursachten Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

