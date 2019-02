Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erst weggefahren, dann umgekehrt

Bad Salzungen (ots)

Der 61-jährige Fahrer eines LKW befuhr Montagmittag die Hersfelder Straße in Bad Salzungen in Richtung Ortsausgang. An der Unfallstelle verengten sich die Fahrstreifen und der Lasterfahrer wollte sich auf die rechte Fahrspur einordnen. Dabei übersah er jedoch den dort fahrenden Mercedes und streifte den PKW auf der gesamten Länge. Nach dem Unfall setzte der 61-Jährige seine Fahrt zunächst unerlaubt fort, kehrte aber während der Unfallaufnahme zurück an die Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

