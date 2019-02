Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hausfriedensbruch und Widerstand

Lengfeld (ots)

Ein 23-jähriger Mann begab sich trotz bestehenden Hausverbotes am Montagabend in ein Wohnhaus im Veßraer Weg in Lengfeld. Die alarmierte Polizei nahm sich des Mannes an und fertigte die Anzeige gegen ihn. Währenddessen beleidigte er die Polizisten und versuchte sie körperlich anzugreifen. Dem 23-Jährigen wurden Handfesseln angelegt, dagegen wehrte er sich jedoch heftig. Auch in der Dienststelle änderte sich sein Gemütszustand nicht. Die Beamten verständigten den Notarzt, der den Mann in das Fachkrankenhaus nach Hildburghausen einwies.

