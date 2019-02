Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kalb entwendet

Rappelsdorf (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Sonntag ein Kalb aus einer unverschlossenen Kälberbox, die auf dem Gelände einer Stallanlage in der Ziegelei in Rappelsdorf stand. Das Kalb, welches am Vorabend erst geboren wurde, hat fast komplett schwarzes Fell. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Jungstieres oder zum Tierdieb selbst geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

