Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Baggerscheibe zerstört

Suhl (ots)

Montagvormittag stellten Bauarbeiter eine eingeschlagene Scheibe eines Baggers, der auf einer Baustelle in der Prießnitzstraße in Suhl abgestellt war, fest. Weiterhin wurde von der besagten Baustelle Baumaterial entwendet. Wie hoch der Gesamtschaden ist, muss noch ermittelt werden, der Schaden an der Scheibe allein belief sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Suhler Inspektionsdienst zu melden.

