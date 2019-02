Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheiben beschädigt

Schmalkalden (ots)

Ein Zeuge konnte Montagabend beobachten, wie eine Frau zwei Scheiben von zwei Eingangstüren eines Mehrfamilienhauses in der Allendestraße in Schmalkalden beschädigte. Er informierte die Polizei und die Beamten stellten die 33-Jährige unmittelbar in der Nähe des Hauses fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,24 Promille. Der entstandene Sachschaden belief sich auf ca. 500 Euro. Die Dame erhält eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

