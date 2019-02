Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ruhestörung

Schmalkalden (ots)

Montagabend meldeten Anwohner der Allendestraße in Schmalkalden lautstarke Musik, die sie nicht in den Schlaf kommen ließ. Die Beamten verwarnten den Verursacher und rückten anschließend wieder ab. Knappe zwei Stunden später dröhnte allerdings erneut die Musik und beschallte die Nachbarschaft. Die Polizisten stellten diesmal jedoch die Anlage sicher und sorgten so für eine geruhsame Nacht aller Anwohner.

