Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall

Suhl (ots)

Montagmorgen (18.02.2019) riss das laute Aufheulen der Sirenen die Suhler Bevölkerung aus ihrem Schlaf. Der Grund dafür war ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Auenstraße. Es hätte weitaus dramatischer enden können, aber eine Anwohnerin hörte das Alarmsignal eines Rauchmelders und alarmierte sofort die Feuerwehr. Die Kameraden konnten alle Bewohner der Nachbarwohnungen rechtzeitig ins Freie bringen. Die Wohnung, in der es aus bislang unbekannter Ursache brannte, ist hingegen unbewohnbar. Der Eigentümer befand sich zur Brandzeit schon auf Arbeit. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Ein Schaden von ca. 20.000 Euro entstand.

