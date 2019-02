Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Baum umgefahren

Schmalkalden (ots)

In der Näherstiller Straße in Schmalkalden kam am Freitag, den 15.02.2019 gegen 15:30 Uhr ein PKW aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum, welcher daraufhin abbrach. Die 52jährige Fahrzeugführerin und das fünfjährige Mädchen, welches mit an Bord war, blieben glücklicherweise augenscheinlich unverletzt, wurden aber dennoch in ein Klinikum verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Durch den Unfall und die Bergung des Fahrzeuges kam es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen.

