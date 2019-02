Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sülzfeld (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es in Sülzfeld am 15.02.2019 gegen 09:30 Uhr. Eine 64jährige PKW-Fahrerin war in der Dorfstraße auf einen mobilen Lebensmittelverkaufswagen aufgefahren, welcher zu dieser Zeit von Kunden frequentiert war. Die Dame hatte nach eigenen Angaben durch die tiefstehende Sonne den abgestellten Wagen übersehen. Sie überfuhr die Ladeklappe des Verkaufswagens und kippte mit ihrem PKW auf die Seite. Die Fahrzeugführerin und zwei Kundinnen, welche aufgrund des Auffahrens zu Fall kamen, wurden dabei leicht verletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden.

