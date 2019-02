Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kehrmaschine entwendet

Rohr (ots)

Am Samstag, den 16.02.2019 wurde am Vormittag, innerhalb weniger Minuten, eine vor einer Fleischerei in Rohr kurzzeitig abgestellte Kehrmaschine entwendet. Diese war gegen 11:00 Uhr nur kurz unbeaufsichtigt vom Betreiber zurückgelassen worden, was den bislang unbekannten Täter ermöglichte, sie unbehelligt wegzunehmen. Sie hatte einen Wert von ca. 900 Euro. Am Sonntag, zu etwa gleicher Zeit, meldete der Besitzer, dass die Maschine wieder vor Ort abgestellt wurde, jedoch ohne einen Hinweis auf den Verantwortlichen. Für einen schlechten Scherz, welchen der Anzeigenerstatter nunmehr vermutet, war bis dahin jedoch einige Arbeit seitens der Polizei zu leisten gewesen. Das Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde bereits eingeleitet.

