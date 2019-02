Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in den Kindergarten

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)

In die Kindertagesstätte in Obermaßfeld-Grimmenthal wurde in der Nacht vom Donnerstag, den 14.02.2019 zum Freitag, den 15.02.2019 eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hatten eine Nebeneingangstür aufgehebelt und die Büroräume durchwühlt. Gefunden haben die Einbrecher jedoch offenbar nichts brauchbares. Der Sachschaden beläuft sich allerdings auf etwa 1.500 Euro.

