Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Hildburghausen/Schleusingerneundorf (ots)

Am 15.02.2019 um 10:15 Uhr befuhr die 85-jährige Fahrerin eines Pkw BMW die Glasbach Straße in Richtung Neue Hauptstraße in der Ortslage Schleusingerneundorf. Beim Auffahren auf die bevorrechtigte Straße beachtete sie den dort fahrenden 75-jährigen Fahrer eines Pkw Renault Modus nicht. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde die 66-jährige Mitfahrerin im Renault leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt 8000,00 Euro.

