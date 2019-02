Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Am 16.02.2019 gegen 15:30 wurde ein Ladendiebstahl bei der Suhler Polizei bekannt. Demnach hatten zwei Männer nichtdeutscher Herkunft gemeinschaftlich in einem Lebensmittelmarkt in der Suhler Innenstadt alkoholische Getränke im Wert von ca. 17 Euro entwendet und wurden durch den Ladendetektiv dabei ertappt. Einen Täter konnte der Ladendetektiv stellen und an die Polizei übergeben. Dessen Beutegut wurde bereits unversehrt an das Personal des Marktes zurückgegeben. Ein weiterer Täter ergriff mit dem mitgeführten Rucksack die Flucht. In dem Rucksack waren Teile der Beute versteckt. Der zweite Täter konnte nach weiteren Ermittlungen namentlich bekannt gemacht werden.

