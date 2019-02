Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad aus Keller gestohlen

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum vom 10.02.2019 bis 16.02.2019 in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Heine-Straße in Zella-Mehlis ein. Aus dem Kellerabteil entwendeten die mutmaßlichen Täter ein Fahrrad im Wert von 1.650 Euro. Es handelt sich hierbei um ein blaues E-Mountainbike der Marke "Fischer". Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher und zum Auffinden des Diebesgut geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 69-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

