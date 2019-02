Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Nacht vom Freitag zum Samstag in der Schillerstraße in Suhl auf einem Parkplatz einen geparkten Pkw Toyota. Der Verursacher verließ daraufhin die Unfallstelle pflichtwidrig. An dem Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell