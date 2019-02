Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Zella-Mehlis (ots)

Am Freitagmittag wurde ein Kellereinbruch in Zella-Mehlis in der Feldgasse polizeibekannt. Der Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses wurde in der Nacht von Donnerstag zum Freitag gewaltsam geöffnet. Bis dato kann durch den Anzeigeerstatter nicht gesagt werden, ob was fehlt. Der entstandene Schaden beläuft sich derzeit auf ca. 10 Euro, da das Vorhängeschloss entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

