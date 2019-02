Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Oberhof (ots)

Ein Fahrzeughalter staunte am Freitagmorgen nicht schlecht, als er an seinen geparkten Pkw VW auf dem Parkplatz des AHORN Hotels in Oberhof, Theo-Neubauer-Straße kam. Er stellte eine Beschädigung fest, die offensichtlich in der letzten Nacht passierte. Glücklicherweise fand der Fahrer einen Zettel an der Windschutzscheibe seines Fahrzeuges mit einem Kennzeichen drauf. Nur ist fraglich, ob es sich bei dem Kennzeichen um das Verursacherfahrzeug oder einen möglichen Zeugen handelt. Die Ermittlungen dazu dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

