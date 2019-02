Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Dermbach (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Mittwochabend einen 35-jährigen Mitsubishi-Fahrer in der Marktstraße in Dermbach. Ein Atemalkoholtest zeigte 0,33 Promille, was noch, sofern keine Ausfallerscheinungen vorliegen, im erlaubten Bereich liegt. Ein freiwilliger Drogentest reagierte ebenfalls positiv. Hierbei gibt es jedoch keine Toleranzen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und nahmen den 35-Jährigen mit ins Klinikum nach Bad Salzungen. Dort musste er eine Blutprobe abgeben. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz war die Folge.

