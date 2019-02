Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Schule

Meiningen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag bis Mittwochmorgen über ein Fenster in die Pulverrasenschule in Meiningen ein. Aus dem Büro der Schulleiterin entwendeten der oder die Täter einen kompletten Wandtresor und verschwanden danach unerkannt. Die Kriminalpolizei hat noch am Mittwochvormittag die Ermittlungen übernommen und konnte im Rahmen dieser den noch verschlossenen Tresor unweit der Schule auffinden. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden. Die Kripo sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0.

