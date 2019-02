Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ein Bier zu viel

Kaltenwestheim (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Mittwochabend einen 38-jährigen Opel-Fahrer in der Straße "Im Seegarten" in Kaltenwestheim. Er gab gegenüber den Beamten an, zwei Bier vor der Fahrt getrunken zu haben. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,6 Promille. Auch der kurze Zeit später durchgeführte gerichtsverwertbare Test in der Meininger Dienststelle bestätigte den Vorwert, denn hier standen noch immer 0,52 Promille zu Buche. Aufgrund der Überschreitung der 0,5 Promille-Grenze wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt und weiterfahren durfte der Mann auch nicht mehr.

