Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Nordheim (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Nacht zum Mittwoch vermutlich beim Wenden in der Schwickershuser Straße in Nordheim einen Zaun und zwei Verkehrsschilder. Nach dem Unfall verließ der Unbekannte unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

