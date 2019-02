Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandursache ermittelt

Herrmannsfeld (ots)

Dienstagnachmittag brannte es in der Agrargenossenschaft in Herrmannsfeld. Spezialisten der Suhler Kriminalpolizei untersuchten am Mittwoch den Brandort, um die Ursache für die Entstehung des Feuers zu ermitteln. Dabei stellten sie fest, dass der Brand durch fahrlässige Brandstiftung beim Verwenden eines Schweißgerätes verursacht wurde. Die Schadenssumme wurde ebenfalls korrigiert. Sie beläuft sich auf ca. 50.000 Euro.

