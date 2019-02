Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt in Bedheim

Suhl (ots)

Am 09.02.2019, ca. 14:00 Uhr, befuhr eine 58-jährige Pkw-Fahrerin die Ortslage Bedheim. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt mehrere Sträucher. Ohne den Versuch der Regulierung des Schadens setzt sie die Fahrt fort. Mit dem stark beschädigten Fahrzeug endet ihre Fahrt auf Höhe der Deponie. Hier versuchen Zeugen, sie aus dem verschlossenen Pkw zu befreien, um Hilfe zu leisten. Während der Unfallaufnahme wird Atemalkoholgeruch festgestellt. Eine Blutentnahme wurde in der Regiomedklinik durchgeführt. Der Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt. Die Polizei bedankt sich bei den aufmerksamen Zeugen, die vor Ort Hilfe leisteten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell