Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach einer Sachbeschädigung in Meiningen gesucht

Meiningen (ots)

Am Sonntag, den 10.02.2019 gegen 05:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen mitgeteilt, dass zu dieser Zeit drei dunkel gekleidete, männliche Personen die Georgstraße in Meiningen belaufen und gegen Laternenmasten treten sollen. Eine der Personen soll zusätzlich ein Fahhrad mit sich geführt haben. Alle drei haben sich dann fußläufig in Richtung des Meininger Marktes entfernt.

Bei Eintreffen der Beamten vor Ort konnten die drei männlichen Personen nicht mehr angetroffen werden, jedoch wurde festgestellt, dass eine Laterne in der Georgstraße beschädigt wurde. Der Lampenkopf der Laterne hing am Kabel den Laternenmast herunter.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmlakalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell