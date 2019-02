Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Oberhof (ots)

Im Zeitraum von 09.02.2019, 11:45 Uhr bis 12:05 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Pkw, ein schwarzer Mercedes Vito, ordnungsgemäß auf den Stellflächen unterhalb der Rennrodelbahn in Oberhof, Alte Ohrdrufer Straße. Ein bislang unbekannter Täter stieß mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Aus-/Einparken aus einer Parklücke an das Fahrzeug des Geschädigten und beschädigte dies am hinteren Kotflügel links. Es entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. Wer kann Hinweise auf das derzeit noch unbekannte verursachende Fahrzeug geben.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell