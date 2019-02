Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brems- mit Gaspedal verwechselt und 10000 Euro Sachschaden verursacht

Zella-Mehlis (ots)

10000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom 08.02.2019, 09:15 Uhr in Zella-Mehlis, Hugo- Jacobi- Straße in Richtung Hauptstraße. Hier verwechselte ein 82 jähriger Fahrzeugführer das Brems- mit dem Gaspedal. In der Folge überfuhr er ein Verkehrszeichen, querte die Hauptstraße und kollidierte mit einem auf der Fahrbahn stehenden Pkw, welcher durch die Wucht des Aufpralls an eine Hauswand geschoben wurde. Ferner wurde ein weiteres Gebäude durch das fallende Verkehrszeichen beschädigt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

