LPI-SHL: Einbruch in Autohaus

Meiningen (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen in ein Autohaus in der Jerusalemer Straße in Meiningen ein. Sie gelangten in das Lager und entwendeten dort einen Safe, der an der Wand befestigt war. Mit dem ca. 15 Kilogramm schweren Tresor verließen die Unbekannten den Tatort. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Safes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Ein Schaden von ca. 800 Euro entstand.

