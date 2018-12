LPI-SHL: Kompletträder entwendet

Schleusingen (ots) - Unbekannte entwendeten in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen insgesamt sechs Komplettsätze Sommerreifen auf Alufelgen aus einem Autohaus in der Ilmenauer Straße in Schleusingen. Anzumerken ist, dass die Räder noch an den dazugehörigen Fahrzeugen montiert waren und die Unbekannten die Fahrzeuge nach der Demontage auf den Bremsen abstellten. Ob zu dem Entwendungsschaden noch ein Sachschaden an den Fahrzeugen kommt, muss ermittelt werden. Die Räder hatten einen Gesamtwert von ca. 12.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

