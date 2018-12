LPI-SHL: Unfall verursacht, dann gewartet und später doch geflüchtet

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrer eines Audi mit SON-Kennzeichen befuhr Sonntagnachmittag die Friedrich-König-Straße in Suhl aus Richtung Gothaer Straße auf der linken der beiden Geradeausspuren. Plötzlich bremste ein PKW vor ihm verkehrsbedingt ab und um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Audi-Fahrer auf die rechte Fahrspur aus. Dabei missachtete er jedoch, dass sich dort bereits der PKW einer 30-Jährigen befand. Diese wiederum wich nach rechts aus und stieß mit dem Vorderrad ihres PKW an den Bordstein, so dass das Rad und der Querlenker Schaden nahmen. Der Audi-Fahrer fuhr dann gemeinsam mit der Geschädigten auf den Parkplatz des Neues Rathauses in Suhl, entfernte sich aber noch vor Eintreffen der Beamten unerlaubt und unerkannt vom Unfallort. Ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell