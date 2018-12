LPI-SHL: mehrere Gullideckel ausgehoben

Bad Salzungen (ots) - Am 08.12.2018 gegen 18:00 Uhr teilte ein Bürger telefonisch mit, dass in Bad Salzungen, Zum Seeberg ein Gullideckel auf der Fahrbahn liegt. Unbekannte Täter haben dieses ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Ebenso teilte dies am selben Abend gegen 22:00 Uhr ein Fahrzeugführer mit, der in Bad Salzungen die Straße am Lindenberg befuhr. Auch hier hatten unbekannte Täter den Gullideckel auf die Straße gelegt. In beiden Fällen wurde Anzeige wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr erstattet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 03695 5510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell