LPI-SHL: 2 verletzte bei Verkehrsunfall, Fahrer hat Führerscheinentzug

Immelborn (ots) - Am 08.12.2018 um 14:40 brach bei dem Fahrzeugführer eines VW Polo beim Befahren der Rechtskurve in Immelborn in der Salzunger Straße das Heck aus, so dass er mit dem PKW ins schlingern geriet. In der weiteren Folge kam er mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternennmast. Der Fahrzeugführer, sowie die Beifahrerin erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen und mussten ins Klinikum verbracht werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer einen Führerscheinentzug hat und nun auch noch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu erwarten hat.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell