LPI-SHL: Haustür stark beschädigt

Bad Salzungen (ots) - Am 07.12.2018 gegen 22:00 Uhr meldete ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Fritz Wagner Straße in Bad Salzungen das die Hauseingangstür stark beschädigt ist. Bei einer Inaugenscheinnahme des Ereignisortes konnte festgestellt werden dass vermutlich durch den oder die unbekannten Täter die Hauseingangstür eingetreten wurde.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell