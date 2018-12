LPI-SHL: Auslöser für Feuerwehreinsatz war verbranntes Essen

bad Salzungen (ots) - Am 07.12.2018 gegen 20:04 wurde der Rettungsleitstelle eine starke Rauchentwicklung im Hausflur eines Mehrfamilienhauses Am Lindig in Bad Salzungen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte diese eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung fest. Da auf klingeln und klopfen keiner öffnete, wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Der Wohnungsinhaber hatte Essen auf den Herd gestellt und war vermutlich darüber eingeschlafen. Nicht mal der akustische Alarm des Rauchmelders konnte ihn aufwecken, sondern erst das Eindringen der Feuerwehr in die Wohnung.

