LPI-SHL: Radfahrerin gestürzt

Bad Salzungen (ots) - Am 07.12.2018 um 15:40 Uhr befuhr eine 38jährige Radfahrerin die Friedrich Eckhardt Straße in Bad Salzungen in Richtung Stadtmitte. Aus bisher noch ungeklärter Ursache stürzte sie mit ihrem Fahrrad und verletzte sich dabei, so dass sie ins Klinikum verbracht werden musste. Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten im Klinikum auf, dass die Radfahrerin unter Einfluss berauschender Mittel stand. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv.

