LPI-SHL: Zigarettenautomaten angegriffen

Schmalkalden (ots) - Am Freitag Abend gegen 21.30 Uhr hörte ein Anwohner im Helenenweg in Schmalkalden Bohrgeräusche von der Straße. Als er nachschaute, sah er eine unbekannte männliche Person, welche gerade versuchte, einen Zigarettenautomaten aufzubohren. Dieser verließ dann fluchtartig den Tatort. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurden drei weitere Automaten im Hedwigsweg, Am Walperloh und im Martin-Luther-Ring festgestellt, bei denen ebenfalls versucht wurde, diese aufzubohren. Das Öffnen misslang jedoch bei allen Automaten, der Täter konnte unerkannt flüchten. Es entstand ein Schaden von ca. 200,- Euro.

