LPI-SHL: Auffahrunfall

Zella-Mehlis (ots) - Am 07.12.2018 ereignete sich in der Zella-Mehliser Suhler Straße Höhe der dortigen Tankstelle ein Auffahrunfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von ca. 4800 Euro entstand. Eine 54-jährige Renaultfahrerin bemerkt den vor ihr verkehrsbedingt haltenden 45-jährigen Zella-Mehliser zu spät und fuhr auf diesen auf. Dessen Mercedes wurde auf den vor ihm wartenden VW einer 30-jährigen geschoben. Alle Insassen blieben unverletzt.

