LPI-SHL: Unfall mit Personenschaden

Zella-Mehlis (ots) - Am 07.12.2018 ereignete sich gegen 17:25 Uhr zwischen Benshausen und Zella-Mehlis ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 31-jährige Erfurterin schwer verletzt wurde. Diese befuhr die Bundesstraße 62 in Richtung Zella-Mehlis, auf welcher ein umgestürzter Baum quer lag. Sie fuhr gegen diesen und wurde über diesen gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum "katapultiert". Ihr Pkw Renault im Wert von ca. 10.000 Euro ist Totalschaden. Die 31-jährige wurde im Krankenhaus stationär aufgenommen.

