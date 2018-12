LPI-SHL: Diebstahl auf Nikolausmarkt

Zella-Mehlis (ots) - Am 08.12.2018 wurden in Zella-Mehlis gegen 23.10 Uhr durch den Sicherheitsdienst auf dem dortigen "Nikolausmarkt" zwei junge Männer im Alter von 19 bzw. 20 Jahren aus Zella-Mehlis festgestellt, welche offensichtlich Schmiere standen. Ein Dritter war in die Schaustellerbude eingedrungen und konnte flüchten. Was dieser aus dem Schaustellergeschäft entwendete, ist derzeit noch nicht bekannt.

