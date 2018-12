LPI-SHL: Brennender Müllcontainer

Meiningen (ots) - Ein Müllcontainer brannte Donnerstagabend in der Straße "Am Kiliansberg" in Meiningen. Die Mülltonne konnte von der Feuerwehr gelöscht werde, jedoch wurde diese durch das Feuer vollständig zerstört. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, wie das Feuer entstanden ist oder wer den Brand verursacht hat. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0.

