LPI-SHL: Häusliche Streitigkeit endet im Polizeigewahrsam

Zella-Mehlis (ots) - Donnerstagabend wurde die Suhler Polizei zu einer häuslichen Streitigkeit in einem Einfamilienhaus nach Zella-Mehlis gerufen. Vor Ort nahmen die Beamten die Anzeige auf und sprachen dem 34-jährigen Hausbewohner eine Wohnungsverweisung aus. Diese untersagt es ihm, in den folgenden zehn Tagen in das Haus zurückzukehren. Der Mann kam der Weisung nach und die Polizei rückte ab. Kurz nach Mitternacht erhielten sie jedoch einen erneuten Hilferuf von dieser Adresse, denn der Mann verschaffte sich unrechtmäßig Zutritt zu dem Einfamilienhaus und setzte seine Angehörigen, eine Frau und ein Kind, kurzerhand vor die Tür. Anschließend verbarrikadierte er sich im Inneren und verschraubte sogar sämtliche Türen. Die Suhler Polizei arbeitet in diesem Einsatzgeschehen eng mit der Feuerwehr Zella-Mehlis zusammen. Den Kameraden gelang es schließlich, die Haustür zu öffnen und die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Er sitzt derzeit in der Gewahrsamszelle in Hildburghausen. Am heutigen Tag (07.12.2018) wird entschieden, ob er dem sozialpsychiatrischen Dienst vorgestellt wird.

