LPI-SHL: Betäubungsmittel sichergestellt

Suhl (ots) - Während einer Personenkontrolle in der Straße "Am Bahnhof" in Suhl stellten die Beamten in der Nacht zu Mittwoch bei einem 36-Jährigen Betäubungsmittel fest. Bei der Identitätsfeststellung in dessen Wohnung verbunden mit einer freiwilligen Wohnungsnachschau fanden die Polizisten weitere Betäubungsmittel und stellten diese sicher. Der Mann erhielt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell