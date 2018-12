LPI-SHL: Ausweichen hat nichts genützt

Zella-Mehlis (ots) - Mittwochvormittag befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Opel die Bahnhofstraße in Zella-Mehlis aus Suhl kommend. Ihm kam ein weißes Fahrzeug entgegen, dessen unbekannter Fahrer mehrfach auf die Gegenfahrbahn und zurück lenkte und im Anschluss den linken Außenspiegel sowie den hinteren linken Kotflügel des Opels streifte, obwohl dessen Fahrer versuchte, auszuweichen. Am Opel entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Weil der Verursacher einfach weiterfuhr, sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03698 369-224.

