LPI-SHL: Gegen Poller gefahren

Oberhof (ots) - Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag befuhr ein Unbekannter mit seinem PKW die Crawinkler Straße in Oberhof. Beim Einbiegen in die Alte Ohrdrufer Straße fuhr er gegen einen Poller im Einmündungsbereich und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell