LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Suhl (ots) - Zwischen Dienstagmittag und Mittwochfrüh versuchten Unbekannte gewaltsam in eine Arztpraxis in der Bahnhofstraße in Suhl einzudringen und beschädigten dabei die äußere Scheibe eines doppelt verglasten Fensters sowie ein Vordach. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

