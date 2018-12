LPI-SHL: Fassade während Diebstahl beschädigt

Schmalkalden (ots) - Unbekannte entwendeten am Mittwoch das fest verschraubte Schild von der Wand eines Büros von einer Versicherungsgesellschaft in der Renthofstraße in Schmalkalden und verursachten dadurch an der Fassade des Fachwerks Sachschaden von etwa 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

