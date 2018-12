LPI-SHL: Einbruchsversuch

Hildburghausen (ots) - Unbekannte versuchten am Dienstag in der Zeit von 3.30 Uhr bis 22.50 Uhr das Fenster einer Gaststätte in der Unteren Marktstraße in Hildburghausen aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte, der oder die Unbekannten ergriffen die Flucht und hinterließen einen Schaden von ca. 100 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

