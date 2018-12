LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Viernau (ots) - Unbekannte hebelten in der Zeit von Freitagmittag bis Dienstagnachmittag zuerst einen Holzladen vom Fenster eines Gartenhauses im Flur Griesgraben in Viernau ab um anschließend das dahinter befindliche Fenster aufzubrechen. Der oder die Täter gelangten anschließend in den Innenraum der Hütte. Entwendet wurde nichts, aber einen Sachschaden von ca. 300 Euro ließen der oder die Unbekannten zurück. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

