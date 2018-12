LPI-SHL: Gegen PKW gefahren und abgehauen

Suhl (ots) - Ein unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte am Montag zwischen 7.00 Uhr und 11.00 Uhr die rechte Seite der hinteren Stoßstange eines grauen Dacias, der auf der Parkfläche des Klinikums in der Albert-Schweitzer-Straße in Suhl geparkt war. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell